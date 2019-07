Sant'Antimo (Na): Cesaro (FI), bene scioglimento. Ora capire perché Russo così avvinghiato a poltrona

- "I fatti che hanno scandito le ultime ore dell'amministrazione Russo a Sant'Antimo sono gravissimi, sono un insulto a tutti i cittadini e vanno denunciati con forza. Non è infatti tollerabile che di fronte alla manifesta volontà della maggioranza dei consiglieri comunali di chiudere una volta e per tutte una disastrosa esperienza politica e amministrativa, l'oramai ex sindaco non abbia esitato a tentarle tutte, calpestando l'istituzione e le più elementari norme della nostra democrazia, pur di restare avvinghiato alla poltrona". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "I fatti, tra inspiegabili ritardi nella trasmissione di documenti, incredibili tentativi di convocazione del consiglio comunale per procedere a surroghe illegittime e tant'altro, sono noti – ha sottolineato Cesaro - e ci auguriamo che su tutto questo, come su tant'altro, si faccia chiarezza in tutte le sedi". "Ma il vero auspicio – ha continuato - è che si faccia piena luce sulla vergognosa ostinazione del sindaco nel non voler mollare in alcun modo la presa, cosa che non può assolutamente spiegarsi con la dichiarata presunta passione per la politica". "La politica, ricorderei, è rispettoso impegno civico al servizio alla propria comunità. Lì, evidentemente, mi pare vi sia altro", ha concluso Cesaro. (Ren)