Lavoro: Palmieri, su Whirlpool Di Maio non cosciente di quanto accade. No al co.co.pro per i navigator

- "La visione su Whirlpool e Jabil non è diversa da quella che i fatti raccontano. Il 24 luglio ci sarà un tavolo e non credo, salti. Si cercherà di diminuire il numero dei partecipanti per concentrarsi meglio, chiudendo i cellulari e le telecamere”. Così Sonia Palmieri, assessore regionale al Lavoro, ai microfoni di “Barba&capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc Targato Italia. “Non riusciamo a costruire una squadra per segnare contro Whirlpool perché Di Maio non ha piena consapevolezza di quanto accade – ha incalzato l’assessore - Nei tre tavoli precedenti, l'azienda Whirlpool non ha detto le vere motivazioni circa la crisi. Dall'anno scorso, dicevo che tra le due opportunità per il rafforzamento dell'impiego si preferiva potenziare i servizi per l'impiego rispetto ai navigator. Ciò che chiede, anche il presidente De Luca è che l'Anpal assuma questi navigator e non proporre ai ragazzi delle condizioni antiquate come il co.co.pro”. “Spero che il ministro Di Maio riesca ad offrire un contratto a tempo indeterminato perchè ne abbiamo bisogno", ha concluso Palmieri (Ren)