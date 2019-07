Campania: Zinzi, bene Ecopneus. Inviteremo consorzio in Commissione per nuove sinergie

- "Complimenti al consorzio Ecopneus per la sua capacità di coniugare il rispetto per l'ambiente alla sensibilizzazione sul tema, nei confronti soprattutto delle giovani generazioni". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie, alla Regione Campania Gianpiero Zinzi, a margine dell'inaugurazione dei due campi di calcio in erba sintetica. "Il 'Protocollo contro l'abbandono dei pneumatici fuori uso nella Terra dei fuochi', firmato nel 2013 dal ministero dell'Ambiente - ha proseguito Znzi - l'incaricato del Governo per i roghi di rifiuti in Campania e le Prefetture, rappresenta ancora oggi un valido strumento per contribuire a contrastare sul territorio il fenomeno dei roghi". "Prossimamente - ha concluso Zinzi - inviteremo il consorzio Ecopneus in Commissione Terra dei Fuochi per approfondire nuove strategie di collaborazione".(Ren)