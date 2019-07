Spettacoli: gli appuntamenti della settimana del Ravello festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì alle 19.30, nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, il compimento della seconda giornata di masterclass organizzate in collaborazione con l'Amalfi coast music & arts festival con il concerto dei pianisti Jerome Lowenthal e Ursula Oppens provenienti da The Juilliard school e dal Brooklyn college & Cuny graduate center. In programma musiche di Skrjabin, Debussy, Ravel e Barber con molte pagine a quattro mani. Domenica alle 20 sul Belvedere di Villa Rufolo salirà l'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo diretta da Gabriele Ferro per il sesto appuntamento sinfonico della stagione. In programma la “Lyrische symphonie” di Zemlinsky, una sinfonia cantata formata da sette lieder-orchestrali, i cui testi vengono dalla raccolta “Il giardiniere” dell'allora famoso premio Nobel bengalese, Rabindranath Tagore, l'Ouverture di “Oceàna”, ispirata dai quadri marini di Arnold Böcklin del compositore istriano Antonio Smareglia e la scena finale della “Salome” di Richard Strauss. Solisti per l'occasione Il soprano tedesco Maida Hundeling e il connazionale Thomas Gazheli, basso-baritono. (Ren)