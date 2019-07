Napoli: mercoledì al Consiglio regionale la consegna dei premi "Buona sanità" (2)

- Tra i premiati anche la I Unità operativa complessa malattie infettive a indirizzo neurologico dell'Ospedale Cotugno-Azienda dei Colli per aver curato, nell'ottobre 2018, un'intera famiglia affetta da colera, destinandogli un'intera ala del reparto; Il chirurgo Angelo Sorge dell'ospedale San Giovanni Bosco per aver operato, nell'aprile 2019, un anziano di 93 anni affetto da ernia inguinale; l'Unità operativa complessa di terapia del dolore dell'Ospedale Cardarelli per l'attività quotidiana di supporto e cura ai malati terminali; il personale dell'Ospedale Santobono per essere riuscito a gestire in maniera efficace un caso inusuale per una struttura pediatrica come quello della piccola Noemi, raggiunta da un colpo di pistola durante una sparatoria in piazza Nazionale; il Reparto medicina di urgenza del Cto per aver permesso ad una malata terminale di celebrare le nozze all'interno del reparto. (Ren)