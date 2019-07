Spettacoli: gli appuntamenti della settimana del Ravello festival

- Il cartellone della 67esima edizione del Ravello Festival questa settimana proporrà appuntamenti che spazieranno dalla musica alla ricerca scientifica passando dal primo appuntamento con "Le note di Sigilgaita", sezione che prevederà cinque concerti di organo nel Duomo della Città della musica. Domani alle 21 secondo appuntamento organizzato in collaborazione con Città della scienza dedicato all'intelligenza artificiale e alle sue implicazioni nella vita di tutti i giorni, tra scienza, musica e spettacolo. Alla serata sul Belvedere di Villa Rufolo parteciperanno il professor Bruno Siciliano dell'Università di Napoli Federico II, l'Ensemble dtrumentale del conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno diretta dal maestro Massimiliano Carlini con special guest il robot RoDyMan che si alternerà al maestro nella conduzione dell'orchestra. Durante la serata, condotta dalla giornalista Rosita Sosto Archimio, saranno eseguite musiche di Lully, Bach, Clarke e Purcell. Mercoledì alle 20 sarà Bernard Foccroulle ad inaugurare gli appuntamenti in Duomo con la musica da organo. Foccroulle è ben noto a livello europeo come operatore musicale fra i più preparati, essendo stato negli ultimi trent'anni direttore generale prima del Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles e poi del Festival di Aix-en-Provence. Il programma scelto per Ravello sarà incentrato su Johann Sebastian Bach, attraverso le opere di compositori che il Kantor ha ammirato e da cui è stato influenzato come Frescobaldi, Böhm, e soprattutto Buxtehude. (segue) (Ren)