Governo: Biancofiore (FI), Salvini alzi posta, sua coalizione è primo partito in Parlamento e nel paese

- Michaela Biancofiore, parlamentare di Forza Italia e coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige, in una nota, rileva che "tra ipotesi e suggestioni varie, tra rimpasti e ribaltoni, tra voto e non voto c'è la via già scelta dagli italiani il 4 marzo 2018 che ha decretato il centro destra unito la forza maggioritaria in Parlamento e nel Paese". "Non è vero come dicono i grillini ergo che in parlamento loro sono il primo partito, lo è la squadra del centro destra che Salvini deve far valere sul piatto della trattativa con i 5 stelle che hanno tutto da perdere da nuove eventuali elezioni. E' venuto il momento - continua - che il leader della Lega mostri i muscoli forgiati dal consenso, chieda la testa del premier che non è stato garante super partes, avanti con lui o Giorgetti promuovendo subito gruppi unici in Parlamento dando vita ad una maggioranza schiacciante. Si accettano scommesse se qualcuno azzarderà a dire di no. Il cambiamento Salvini lo aveva promesso agli elettori in coalizione con FI e Fd'I, siamo in ritardo di oltre un anno".(Com)