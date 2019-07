Cultura: Borrelli (Verdi), profondamente addolorati dalla morte di Luciano De Crescenzo

- "Siamo profondamente addolorati dalla morte di Luciano De Crescenzo". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Ci lascia un uomo che era espressione della migliore napoletanità - hanno proseguito - genuina ma non stereotipata. Abbiamo avuto modo di incontrarlo in più occasioni, potendo così godere della sua saggezza e immensa simpatia. Una delle sue ultime uscite pubbliche con migliaia di persone è stata proprio in occasione della proiezione di 'Così parlò Bellavista' che abbiamo organizzato per festeggiare il trentennale dell'uscita del film nelle sale. Una figura come quella di De Crescenzo mancherà a tutti i napoletani e non solo. Le sue capacità poliedriche gli hanno permesso di esprimere una visione diversa della città che in un periodo storico estremamente complesso come gli anni Settanta-Ottanta". "Il suo ricordo - hanno concluso consigliere e conduttore - resterà vivo in tutti i coloro che hanno apprezzato la sua intelligenza e l'avanguardia dei suoi punti di vista". (Ren)