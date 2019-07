Regione Piemonte: Cirio e la giunta a San Giusto Canavese, sopralluogo a villa confiscata alla mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 19 luglio, nel giorno in cui 27 anni fa il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta persero la vita a Palermo nella strage di via d’Amelio, la Regione Piemonte sarà a San Giusto Canavese (To) per un sopralluogo a uno dei beni piemontesi confiscati alla mafia: la villa appartenuta a Nicola Assisi, narcotrafficante di primissimo piano arrestato lo scorso 8 luglio in Brasile dopo anni di latitanza. Il presidente Cirio e la giunta visiteranno la struttura accompagnati dal prefetto di Torino, Claudio Palomba, dal presidente onorario di Libera, Gian Carlo Caselli, e da Maria Josè Fava, referente di Libera Piemonte e membro dell’Ufficio di presidenza nazionale. La villa, confiscata nel 2011, aspetta ancora di essere sanificata e che inizi un percorso per restituirla alla collettività. Liberata dai familiari di Assisi solo a marzo dello scorso anno, pochi mesi dopo ignoti hanno cercato di farla saltare in aria, causando ingenti danni agli interni. (segue) (Rpi)