Agroalimentare: Caputo nominato consigliere di De Luca con delega agli Affari europei

- Nicola Caputo è il nuovo consigliere delegato del presidente della Regione Campania. La nomina è stata fortemente voluta dal governatore Vincenzo De Luca. Per il compito affidatogli, Caputo potrà contare sull’attività maturata negli anni prima da consigliere regionale e poi da parlamentare europeo. Il presidente De Luca ha affidato a Nicola Caputo le deleghe ad Affari europei e Relazioni internazionali; Politiche agricole, alimentari e forestali, Caccia e Pesca; Strategie regionali di definizione del nuovo PSR (periodo 2021-2027). "Innanzitutto voglio ringraziare il presidente De Luca – ha dichiarato Caputo – per la fiducia che ha inteso accordarmi con questo importante incarico. Ho sempre cercato di dare voce al Mezzogiorno e alla Campania, occupandomi dei temi che in Europa fanno registrare scelte fondamentali, in grado di influenzare e migliorare la vita delle comunità e dei cittadini. Metterò a disposizione l'esperienza e le connessioni che in questi anni ho raccolto con l'obiettivo di fornire un contributo concreto alla nostra Regione". Nicola Caputo si è da sempre occupato di agricoltura, pesca, ambiente, clima, sicurezza alimentare, fondi europei. Negli ultimi cinque anni, a Bruxelles, è stato coordinatore S&d della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale e presidente del Comitato Life. Si è occupato di Pac, promuovendo i temi della sostenibilità, dell'innovazione in agricoltura e della protezione delle produzioni agroalimentari italiane contro il fenomeno dell'Italian sounding. Inoltre, è stato relatore dell'importante dossier, approvato dal Parlamento europeo, sui giovani in agricoltura. (segue) (Ren)