Bullismo: oggi a Bagnoli (Na) la tappa del tour "@scuolasenzabulli" del Corecom

- "Le vittime di bullismo e cyberbullismo sono a rischio di abbandono scolastico ed emarginazione sociale. Oltre a sviluppare una svalutazione di sé e delle proprie capacità in molti casi si può arrivare a veri e propri disturbi psicologici e depressivi". Lo ha dichiarato a Bagnoli Irpino dal campo scuola “Bruno Zauli” Domenico Falco, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania durante il tour estivo di “@scuolasenzabulli2019”, la campagna contro bullismo e cyberbullimo promossa dal Corecom. "Vogliamo portare il confronto su questa delicata tematica anche nelle zone interne della Regione dove si sono registrati fenomeni incresciosi – ha aggiunto -, che non sono da confinare solo nelle aree metropolitane ma purtroppo fanno sempre più parte della realtà dei nostri giovani". "Le Istituzioni - ha concluso Falco - sono pronte a mettere in campo ogni iniziativa per essere a fianco dei ragazzi perché possano essere parte attiva e integrante nell'arginare questi fenomeni devianti e diventare loro stessi artefici e protagonisti del proprio futuro". Per Carlo Iannace, consigliere regionale della Campania, che ha partecipato all'iniziativa "Bullismo e cyberbullimo sono fenomeni da arginare a tutti i costi, i giovani hanno bisogno di essere sostenuti e vanno preparati al dialogo e al confronto diretto. Molto possono fare la scuola e le attività sportive che aiutano a recuperare un contatto vero tra i giovani e riscoprire il valore di amicizie reali e non virtuali, limite imposto da un utilizzo scorretto del Web". "Il cyberbullismo – ha precisato Iannace - è molto pericoloso perché poco percepibile. Per contrastare adeguatamente il fenomeno bisogna intervenire su vittima e aggressore". All'iniziativa erano presenti i docenti e gli istruttori del campo scuola “Bruno Zauli”, promosso dall'ufficio scolastico provinciale di Avellino, e i rappresentanti dell'Arma dei carabinieri di Bagnoli Irpino. (Ren)