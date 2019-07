Regione Piemonte: Carosso, famiglie non pagheranno intero costo dei trasporti scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Giunta regionale del Piemonte e assessore all’Urbanistica, Fabio Carosso, ha incontrato nella giornata di venerdì l’onorevole Elena Maccanti, capogruppo della Lega in Commissione Trasporti alla Camera, per scongiurare l’aumento della spesa del trasporto a carico delle famiglie con la ripresa del nuovo anno scolastico, come richiesto da molti sindaci piemontesi allarmati da una recente delibera della Corte dei Conti, che ha escluso qualsiasi discrezionalità per l'azione amministrativa dei comuni sul trasporto scolastico. Secondo la delibera n.46/2019 della Corte dei Conti, sezione di controllo del Piemonte, infatti, il servizio di trasporto scolastico rientrerebbe nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda individuale con il rischio per le famiglie di dover pagare l’intero servizio. (segue) (Rpi)