Pompei: La Mura (M5s), predisporre piano mobilità nell'interesse dei cittadini e non della politica

- "Il progetto dell'’hub ferroviario Pompei’ fu oggetto di contestazione nel 2015 da parte della Giunta Uliano e dei cittadini. Poi si giunse ad un accordo con il Ministero su due aspetti migliorativi, che si eliminasse la passerella aerea di accesso diretto agli scavi dalla stazione ferroviaria, e che il progetto di realizzazione di un'area commerciale all'interno della nuova stazione fosse cancellato per evitare il declino delle attività commerciali cittadine. Ancora una volta ci volle l'azione forte dei cittadini per bloccare un progetto non digeribile. Questa modifica è stata oggetto di valutazione da parte del Mit diversi mesi fa”. Lo ha dichiarato in una nota Virginia La Mura, senatrice del Movimento 5 stelle. “Inoltre, nel progetto hub si è parlato di alta velocità, irrealizzabile ovviamente sulla tratta Napoli-Pompei – ha specificato - In realtà si parla di prolungamento della tratta del treno dell'alta velocità che da Napoli a Pompei ridurrebbe la velocità portando in pratica i turisti da Roma direttamente a Pompei. Questo è il passaggio più critico dell'operazione ‘hub Pompei’ in quanto non coerente con l'idea di creazione del distretto del ‘turismo diffuso’ sui 9 Comuni della buffer zone che ha l'obiettivo di trattenere i turisti su un territorio ricco di bellezze naturali e di cultura piuttosto che consentirgli solo una visita agli scavi di 2 ore per poi rientrare su Napoli”. (segue) (Ren)