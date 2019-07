Sanità: siglato protocollo d’intesa tra Università Parthenope e Istituto nazionale tumori "Pascale"

- L’Istituto nazionale yumori Irccs ‘Fondazione G. Pascale’ e l’Università degli studi di Napoli Parthenope – dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi hanno siglato un protocollo d’intesa della durata biennale per “l’avvio di un progetto pilota finalizzato alla valutazione delle performance cliniche ed economiche della Rete oncologica campana”. La Regione Campania ha istituito nel settembre 2016 la Rete oncologica campana come network dei centri deputati per i propri ambiti di competenza ad intervenire nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del cancro e sono stati predisposti 19 percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali relativi all’80% dei tumori incidenti in Campania. Il progetto, presentato anche in occasione del convegno internazionale “Innovation for health, innovation for life” tenutosi a Villa Doria d’Angri, ha lo scopo di effettuare una valutazione multidimensionale delle performance ottenute tramite la gestione in rete (ovvero tramite la piattaforma tecnologica dedicata) dei vari Pdta erogati tramite la Rete oncologica campana, di cui la Fondazione Pascale è il soggetto coordinatore. Tale valutazione considererà indicatori di natura sia clinica (es. tempi di gestione del processo) sia economica (es. analisi dei costi e dei risparmi di spesa). Per mezzo dei risultati ottenuti si potrà offrire un quadro dettagliato dell’impatto della gestione in “rete” sui processi assistenziali erogati e sulle dinamiche di costo relative ai Pdta della Roc, identificare eventuali criticità ed aree di miglioramento nell’organizzazione dei vari Pdta della Roc e sviluppare una serie di riflessioni e implicazioni manageriali. (segue) (Ren)