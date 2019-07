Alessandria: aumento tariffe biglietti mezzi pubblici, Regione incontra Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci rendiamo conto - sottolinea l’assessore Gabusi - che i problemi amministrativi potrebbero ripercuotersi a breve sulla mobilità quotidiana dei cittadini, che ci stanno a cuore a prescindere dall’amministrazione di competenza. Per questo motivo abbiamo deciso di ‘sconfinare’ dalle nostre competenze territoriali e metterci a disposizione del Comune di Alessandria per provare insieme a minimizzare i disagi e i disservizi. Coscienti dell’impatto della spesa per i trasporti sull’economia di molte famiglie agiremo in tempi rapidi, con un primo incontro già all’inizio della prossima settimana". "Ringrazio l’assessore Gabusi per la disponibilità - commenta il vicesindaco Buzzi Langhi - L’interessamento della Regione ad una questione che potrebbe tranquillamente essere demandata al Comune, poiché è di sua competenza, è la dimostrazione pratica della volontà di lavorare insieme per il bene della comunità. L’obiettivo di un’azione sinergica è di poter dare una risposta innanzitutto ai tanti studenti che a settembre dovranno rinnovare gli abbonamenti in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico". (Rpi)