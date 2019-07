Campania: Borrelli (Verdi), bisogna offrire un miglioramento tangibile del servizio Eav all'utenza

- "Giovedì ho preso parte all'audizione del presidente dell'Eav Umberto De Gregorio in commissione Trasporti". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. "De Gregorio - ha proseguito Borrelli - ha illustrato i risultati che ha ottenuto negli ultimi anni. Tenendo conto delle condizioni finanziarie dell'azienda al momento del suo insediamento e ai vari contenziosi che è stato chiamato a risolvere è innegabile che il suo impegno abbia portato dei frutti dal punto di vista contabile. I miglioramenti, però, hanno riguardato principalmente la struttura aziendale che si avvia finalmente ad uscire dalla crisi. Ora però bisogna offrire un miglioramento tangibile del servizio all'utenza. I pendolari che usufruiscono della Circumvesuviana continuano a lamentare ritardi e disagi. De Gregorio ci ha riferito che l'azienda ha assunto in queste ore 30 nuovi dipendenti, in attesa delle 350 assunzioni che saranno completate entro dicembre. Finora sono entrati nell'organico aziendale 20 ingegneri, 5 avvocati e 5 professionisti. Entro l'anno il piano assunzioni sarà completato con le maestranze che andranno a rimpinguare il personale che lavora sulle linee ferroviarie. A quel punto sarà lecito pretendere un miglioramento sensibile del servizio". "Vigileremo in tal senso - ha concluso Borrelli - nell'interesse delle migliaia di viaggiatori che, ogni giorno, usufruiscono dei servizi dell'Eav". (Ren)