Campania: Di Scala (FI), ministro Grillo archiviato ma scontro in M5s paralizza sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo nota: archiviata e letteralmente scavalcata a piedi uniti la ministra Grillo, non si sa se per manifesta incapacità o sospetto consociativismo con De Luca, i deputati e i consiglieri regionali dei 5 stelle si sono rivolti direttamente al premier Conte. Legittima la richiesta della revoca dell'incarico di commissario alla sanità al governatore per affidarla a qualcuno più capace, il dato politico è disarmante: assodato l'assoluto fallimento della ministra grillina, cosa già deprimente di per sé, l'incapacità di sintesi e lo scontro interno ai 5 stelle continuano a paralizzare la sanità campana". Lo ha dichiarato la presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania Maria Grazia Di Scala (FI). "La lettura è semplice quanto la situazione inaccettabile – ha chiosato -, visto che parliamo della salute dei cittadini costretti a pagare l'inadeguatezza di un ministro fallimentare e certi intollerabili giochi di potere dai quali i 5 stelle si sono sempre dichiarati distanti". "Salvo poi ad autosmentirsi coi fatti", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)