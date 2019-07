Pagani (Sa): Villani (M5s), non accettiamo prediche da chi è co-responsabile dello scempio della città

- “Non accettiamo lezioni da chi è corresponsabile dello scempio in cui versa la città di Pagani: il nome di Alberico Gambino, lo ricordiamo, resta impresso tra i nomi di coloro che hanno contribuito allo scioglimento del Comune di Pagani. Le responsabilità politiche sono evidenti a tutti: per noi resta incandidabile, al di là della sentenza giuridica, ma soprattutto per una questione morale e politica”. Così in una nota la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani. “È assolutamente comprensibile che Alberico Gambino non riesca a capire l'atteggiamento con cui il Movimento 5 stelle vive le istituzioni – ha proseguito - L'ironia e il pressapochismo tipici del suo modo di fare politica, sono atteggiamenti che mal si conciliano con la nostra idea di politica e con il senso di responsabilità con il quale abbiamo accolto la fiducia che i cittadini ci hanno concesso con il loro voto. Con lo stesso senso di responsabilità il Governo ha stanziato fondi in tutti i Comuni per garantire le ristrutturazioni degli edifici scolastici. Io stessa mi sono fatta promotrice di una proposta di legge, il cui iter è in corso, per la sicurezza degli edifici che ospitano le scuole in tutta Italia”. “Per quanto concerne la scuola Manzoni – ha precisato -, le responsabilità dello stato dei luoghi sono sicuramente attribuibili a chi in passato ha amministrato questa città e non si è preoccupato della manutenzione ordinaria e straordinaria in maniera adeguata. Per ristrutturare la scuola Manzoni sarebbe stato opportuno chiedere un altro tipo di sovvenzionamento alla Regione di cui lo stesso Gambino faceva parte. Il consigliere regionale Gambino avrebbe potuto fare di più, forte del suo ruolo a Palazzo Santa Lucia”. “Il massimo impegno da parte del Movimento 5 stelle e mio personale, continua per garantire un buon epilogo – ha concluso Villani - Infine al sindaco incandidabile Gambino volevo ricordare che il valore di un amministratore si misura anche dal rispetto che è capace di dimostrare nei confronti dei suoi avversari politici”. (Ren)