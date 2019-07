Regione Piemonte: Cirio e giunta a San Giusto Canavese, "restituiremo a collettività villa confiscata a mafia" (2)

- Nella primavera dello scorso anno la villa aveva subito un attentato da parte di ignoti, che avevano cercato di farla saltare in aria, causando ingenti danni agli interni. "Noi oggi siamo qui, non solo io come presidente ma tutta la Giunta regionale, perché qui si costruisce concretamente la lotta per la legalità - ha detto il presidente Cirio - Mi attivo fin da subito a trovare i fondi necessari per ripristinare la struttura, e lavoreremo con Libera e le istituzioni per individuare una destinazione d’uso che renda questo luogo un monumento alla democrazia, per tutti coloro che, come ha sottolineato oggi Giancarlo Caselli, ricordiamo come eroi ma che sono tali anche quando sono in vita. Chiunque si batta ogni giorno, a qualsiasi livello e con qualunque incarico, per la legalità è un eroe del nostro Stato. Noi cercheremo di fare la nostra parte. Essere qui è anche un modo per dare un’impronta al nostro Governo regionale, che vuole fare della lotta alla mafia e della battaglia per la legalità una delle sue attenzioni più grandi". (Rpi)