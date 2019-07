Autonomia: Caldoro (FI), Campania dice sì a "spesa storica" e tradisce i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'autonomia c'è la resa della Campania. La Giunta regionale che accetta la spesa storica, in riferimento alle risorse, condanna i cittadini". Così sui social il capo dell’opposizione di centrodestra del Consiglio regionale della Campania Stefano Caldoro, dopo l'intervista a “Il Mattino”, ha spiegato in un video la sua posizione. Per Caldoro "o c'è totale incompetenza o una trattativa fatta in danno dei campani". Per il capo dell’opposizione di centrodestra "la sfida dell'autonomia rappresenta una opportunità se giocata sui principi dei costi standard e del fabbisogno e se il Sud rilancia unito e senza divisioni”. “Ora l'impegno di tutti è cancellare dal testo inviato al presidente del Consiglio questa vergogna", ha concluso. (Ren)