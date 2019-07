Alessandria: aumento tariffe biglietti mezzi pubblici, Regione incontra Comune

- Sarà calendarizzato a breve un incontro tra l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, e il vicesindaco del Comune di Alessandria, Davide Buzzi Langhi, per un confronto sul futuro dei trasporti locali. L’incontro parte dalla questione dell’aumento delle tariffe per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, determinate dalla necessità di copertura del disavanzo comunale, che incide a sua volta sulle integrazioni che il Comune storicamente operava sulle tariffe. Pur nella consapevolezza delle competenze sul tema, che riguardano l’amministrazione comunale e non la Regione, l’assessore Gabusi sente la responsabilità di contribuire all’individuazione di una soluzione, mettendo a disposizione del Comune di Alessandria le competenze e il know how del proprio Assessorato e dell’Agenzia della Mobilità Piemontese con l’obiettivo di individuare modalità e azioni per limitare disservizi e tagli per gli utenti. (segue) (Rpi)