Torino: comunità per minori in stato di abbandono a Pinerolo, concessione revocata

- La Commissione di vigilanza dell’Asl TO3 ha revocato con effetto immediato la concessione alla CRP EMMA EIDOS di Pinerolo, dove erano ospiti cinque minori con problemi psichiatrici, e disposto il ricollocamento in strutture alternative entro lunedì 22 luglio: due di loro saranno ospitati in un centro abilitato di Moncalieri, uno presso una struttura di Oleggio, un altro tornerà a casa dai genitori, mentre il quinto era già stato dimesso il 16 luglio scorso e adesso è ospitato in una residenza di Villafranca Piemonte. A renderlo noto è l’assessore regionale alle Politiche sociali, Chiara Caucino. “La struttura - rileva l’assessore Caucino - si trovava in stato di totale abbandono, cosí come i minori ospitati. Rivolgo un ringraziamento ai Carabinieri per il monitoraggio del territorio e a tutte le parti attrici che hanno contribuito a risolvere questa emergenza. Ritengo che tali situazioni non debbano piú ripetersi anche alla luce del fatto che le rette giornaliere corrisposte ammontano a circa 200 euro per ogni persona ospitata”. (segue) (Rpi)