Campania: Romano, vice presidente Giunta mente per nascondere il fallimento della gestione rifiuti

- "Il vice presidente pro tempore della Regione si comporta, al pari del suo presidente, come un mentitore seriale". Lo ha dichiarato Giovanni Romano, ex assessore campano all'Ambiente della Giunta Caldoro e attuale dirigente del dipartimento regionale Ambiente della Lega. "Con le bugie - ha proseguito Romano - cerca di nascondere il fallimento politico e amministrativo di un'amministrazione regionale che è stata in vacanza negli ultimi quattro anni e mezzo e che non si è accorta del disastro che ha causato riportando indietro le lancette dell'orologio di vent'anni. L'emergenza è nei fatti. L'amministrazione regionale ha condannato la Campania a dipendere dagli impianti fuori Regione e dalle aziende di trasporto dei rifiuti. Per effetto di questa scelta scellerata, ha condannato i cittadini campani a pagare le tariffe più alte d'Europa. Ha costretto i sindaci a ordinare ai cittadini di non conferire più i rifiuti organici tenendoli in casa e ad assumere responsabilità non proprie allestendo siti di stoccaggio provvisori che diventeranno nuove discariche a cielo aperto per i prossimi venti anni. In quattro anni e mezzo la raccolta differenziata è sostanzialmente ferma ai livelli del 2015 con un peggioramento della qualità. La quantità complessiva di rifiuti è in aumento per la mancanza di politiche di riduzione efficaci. Non è stato realizzato un solo impianto di compostaggio. Le poche discariche ancora attive si sono esaurite. Il sistema di governance della legge regionale da voluta dal vice presidente è miseramente fermo nella sua attuazione". (segue) (Ren)