Sanità: siglato protocollo d’intesa tra Università Parthenope e Istituto nazionale tumori "Pascale" (2)

- Tale processo di valutazione delle performance richiede una preparazione multidisciplinare che rientra negli ambiti di competenza dell’Istituto e dell’Università. Alla fine della valutazione sarà possibile effettuare una valutazione dei punti di forza e di debolezza del sistema e, se necessario, potenziare la Rete al fine di offrire un servizio migliore ai pazienti. Il prof Francesco Schiavone, responsabile scientifico del progetto, ha sottolineato come “I risultati derivanti da questo accordo inter-istituzionale saranno importantissime fondamenta per una migliore valutazione e applicazione del modello a rete in oncologia”. "Abbiamo accolto con piacere la volontà espressa dal Prof Schiavone di collaborare con noi alla valutazione e al monitoraggio della Rete Oncologica Campana – ha sottolineato il direttore generale Attilio Bianchi, che fa parte del gruppo di lavoro - restiamo aperti ad ogni forma di raccordo con chi fosse interessato a incrementare il valore di quello che, insieme, stiamo via via costruendo". Il Tavolo di oordinamento di tale progetto, che definirà gli ambiti di intervento, i progetti di interesse comune ed il cronoprogramma da seguire, è composto da tre membri della Fondazione Pascale: dott Sandro Pignata in qualità di responsabile della Roc, dott Egidio Celentano in qualità di esperto flussi informativi, sig Rocco Saviano in qualità di esperto informatico, e tre membri del Disaq dell’Università Parthenope: prof Francesco Schiavone in qualità di responsabile scientifico ed esperto in management, prof Giorgia Rivieccio in qualità di esperto statistico, prof Giorgio Liguori in qualità di esperto epidemiologo. (Ren)