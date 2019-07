Napoli: Borrelli (Verdi), licenziamento in tronco per i furbetti del cartellino al Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettiamo che, in caso di condanna, i 62 impiegati dell'ospedale Cardarelli di Napoli accusati di assenteismo saranno licenziati in tronco". Lo ha dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Le risultanze delle indagini - ha proseguito Borrelli - rappresentano una situazione inaccettabile. Addirittura, secondo quanto emerso dal lavoro degli investigatori, veniva usato un minorenne per timbrare il cartellino per conto dei furbetti. Siamo di fronte a dei veri e propri delinquenti, dediti alla truffa nei confronti nei confronti dell'azienda e dei cittadini ai quali avrebbero dovuto rendere un servizio fondamentale, essendo impiegati presso un ospedale. Crediamo sia inevitabile la sospensione senza stipendio dei soggetti coinvolti nella truffa. Negli ospedali abbiamo sempre incontrato alcune sacche di riluttanza nei confronti dell'installazione dei rilevatori di impronte digitali. Ora ci spieghiamo il perché". "Purtroppo - ha concluso Borrelli - esiste una minoranza di soggetti che rovina il buon nome di migliaia di lavoratori che ogni giorno fanno il loro dovere per garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti". (Ren)