Regione: sanità, nasce collaborazione tra Piemonte e Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, e della Valle d’Aosta, Mauro Baccega, si sono incontrati questa mattina a Torino nella sede di corso Regina Margherita 153 bis. Dall’incontro è emersa la necessità di una stretta collaborazione tra le 2 Regioni, nel reciproco interesse. Gli assessorati continueranno a lavorare insieme su alcuni temi, come il piano della cronicità, con la possibilità per la Valle d’Aosta di adottare il modello di stratificazione della popolazione - delineato dal Piemonte - per allineare le 2 Regioni nella fase attuativa. Il Piemonte concederà all’Ausl Valle d’Aosta la possibilità di partecipare al sistema assicurativo e di autoassicurazione regionale. Le due Regioni collaborano anche per la Rete oncologica e, nell’ambito della programmazione interregionale dei servizi sanitari, per la gestione condivisa dei percorsi assistenziali. All’incontro erano presenti anche il direttore regionale del Piemonte, Danilo Bono, ed il Commissario dell’Ausl Valle d’Aosta, Angelo Pescarmona.(Rpi)