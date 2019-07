Campania: Muscarà e Auriemma (M5s), il sito smaltimento rifiuti di Acerra (Na) bocciato dalla conferenza dei servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza dimenticare - ha sottolineato Muscarà - che parliamo di un sito che nel 2012 è stato oggetto di due incendi a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. L'ennesima riprova dell'approssimazione della programmazione regionale, che continua a puntare sui siti di stoccaggio per uscire dall'emergenza, certificando il fallimento delle politiche sui rifiuti di De Luca. Come Movimento 5 Stelle siamo stati l'unica forza politica che in Consiglio regionale si è sempre opposta ai siti di stoccaggio e continueremo a farlo, così come continueremo a chiedere al governatore che fine hanno fatto gli impianti compost e le compostiere di comunità, previste da una legge e un piano regionale che portano la sua firma e licenziati entrambi nel 2016. Un fallimento che si unisce al grande flop dell'operazione ecoballe, per smaltire le quali serviranno altri 45 anni, altro che i 5 annunciati da De Luca". (Ren)