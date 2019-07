Napoli: Ciarambino (M5s), il caso dei furbetti del cartellino offende i tanti onesti lavoratori del Cardarelli

- "Quanto scoperto al Cardarelli di Napoli, con 60 dipendenti, tra questi anche personale medico, che timbravano il cartellino per poi recarsi altrove, è un'onta soprattutto nei confronti dei tantissimi lavoratori onesti che tra quelle stesse corsie lavorano instancabilmente per salvaguardare la salute dei nostri cittadini". Lo ha dichiarato la consigliera del Movimento 5 stelle alla Regione Capania Valeria Ciarambino. "Pretendere pene esemplari per queste persone - ha proseguito Ciarambino - che definire furbetti è riduttivo, è il minimo. Parliamo di professionisti che, per il mestiere che svolgono, dovrebbero essere eticamente impeccabili. Dalla loro quotidiana opera dipende la vita delle persone. In una sanità già ridotta ai minimi termini dalle politiche e dalla gestione di De Luca, il comportamento delle persone indagate ha contribuito a peggiorare le condizioni di lavoro di tutti. Ed è chiaro che a pagare le conseguenze siano stati soprattutto i nostri pazienti". (Ren)