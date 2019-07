Campania: Marzano (Confagricoltura), bene nomina di Caputo a consigliere per l’Agricoltura

- "Rivolgo, a nome mio personale e di Confagricoltura Campania, gli auguri di buon lavoro a Nicola Caputo, appena nominato consigliere per l’agricoltura del presidente della Regione Campania". Lo ha dichiarato Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania commentando il decreto di nomina del presidente Vincenzo De Luca. "Tale atto di nomina - ha proseguito Marzano - premia un criterio di competenza e di esperienza, acquisita anche durante il mandato parlamentare in Commissione agricoltura a Strasburgo, qualità che ritengo possano essere di aiuto nell’affrontare tutte le questioni emergenti dell’agricoltura campana. Conosciamo bene l’approccio operativo dell’onorevole Caputo e come Confagricoltura lo invitiamo a convocare al più presto il Tavolo Verde, dove rilanciare il confronto tra tutti i portatori d’interesse del mondo agricolo". "Siamo certi che – ha concluso Marzano - lavorando insieme ed in pieno spirito di collaborazione, riusciremo a trovare le soluzioni più opportune per tutte le emergenze oggi sul tappeto". (Ren)