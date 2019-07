Agroalimentare: Caputo nominato consigliere di De Luca con delega agli Affari europei (2)

- "Le nostre risorse più preziose sono il mare e l'agricoltura – ha concluso Caputo - e dovranno essere il volano della nostra economia. Dobbiamo essere capaci di sfruttare appieno le nostre risorse e quelle che ci vengono offerte da Bruxelles. Intercettare le opportunità che arrivano dall'Europa è un requisito essenziale, non solo per la valorizzazione della nostra produzione agroalimentare ma anche per renderla competitiva sui mercati nazionali ed europei". Nel corso della sua attività parlamentare, proprio su invito di Caputo, il commissario europeo per le Politiche agricole Phil Hogan si è recato in diverse occasioni in Campania per confrontarsi con il mondo agricolo regionale e meridionale. E proprio con la Commissione europea, ora Nicola Caputo dovrà relazionarsi per la nuova programmazione 2021-2027. (Ren)