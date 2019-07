Regione Piemonte: Cirio e giunta a San Giusto Canavese, "restituiremo a collettività villa confiscata a mafia"

- “Questo è un monumento alla democrazia e la Regione troverà le risorse necessarie per restituirlo al più presto alla collettività, perché non c’è segnale più forte che restituire allo Stato, a noi cittadini, alla legalità, un bene voluto e costruito dalla mafia, frutto dell’illecito e dell’illegalità. Per dargli nuova vita e nuova dignità”: sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi a San Giusto Canavese per un sopralluogo alla villa appartenuta al narcotrafficante Nicola Assisi, arrestato lo scorso 8 luglio in Brasile dopo anni di latitanza. Nel giorno del 27° anniversario dell’omicidio del giudice Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, Cirio ha voluto visitare uno dei beni piemontesi confiscati alla mafia e in attesa di un percorso che possa restituirlo alla collettività. Presente al fianco del presidente l’intera Giunta e il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. Ad accompagnarli il prefetto di Torino, Claudio Palomba, il presidente onorario di Libera, Gian Carlo Caselli, e Maria Josè Fava, referente di Libera Piemonte e membro dell’Ufficio di presidenza nazionale. (segue) (Rpi)