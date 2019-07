Campania: Malerba (M5s), su disastro Eav mea culpa di De Gregorio in Commissione Trasporti

- "In Commissione Trasporti abbiamo assistito al mea culpa del presidente e direttore generale di Eav, Umberto De Gregorio, che ha finalmente ammesso che la situazione dei trasporti su ferro in Campania è peggiorata notevolmente, soprattutto negli ultimi mesi". Lo ha dichiarato il consigliere campano del Movimento 5 stelle Tommaso Malerba, a margine della seduta della Quarta Commissione Trasporti. "Null'altro - ha proseguito Malerba - che una fotografia di quanto, purtroppo, già sappiamo, attraverso le quotidiane denunce di decine di migliaia di pendolari dimenticati nelle stazioni o costretti ad autentiche Odissee per tornare a casa o per raggiungere il posto di lavoro. Nessuna visione, nessuna pianificazione, solo un teatrino durante il quale il presidente Cascone, in quota 'De Luca presidente', prendeva puntualmente parola in luogo e in difesa del presidentissimo De Gregorio. Abbiamo solo appreso che ad oggi la Circum ha 55 treni a disposizione in luogo dei 90 che servirebbero e che da cinque anni si sono perse le tracce in terra teutonica dei 12 vettori revampizzati. Più che una seduta di Commissione quella di oggi si è tramutata in una riunione politica nella quale il Pd ha tarpato una volta per tutte le ali alle ambizioni elettorali di De Gregorio, tenuto conto che dei 5 membri democrat ne era presente appena uno, che ci ha tenuto a osservare un religioso silenzio per l'intera durata dei lavori. Attendiamo De Gregorio in Commissione Trasparenza, dove sarà riconvocato dalla presidente Ciarambino". "Ci aspettiamo - ha concluso Malerba - che questa volta si presenti, al di là del suo becero umorismo, e che venga a dar conto dell'utilizzo che si è fatto dei 600 milioni di fondi pubblici, a fronte di uno dei più grandi disastri dell'era De Luca". (Ren)