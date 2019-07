Campania: Grimaldi (FI), Bonavitacola su caso rifiuti ha fallito e chieda scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui rifiuti un disastro. A Fulvio Bonavitacola basterebbe davvero poco per comprendere le dimensioni del dramma". Lo ha dichiarato Massimo Grimaldi, capogruppo della formazione "Caldoro presidente" e vice coordinatore regionale di Forza Italia Campania. "Gli basterebbe - ha proseguito Grimaldi - fare un giro nei pressi delle montagne di ecoballe, che avrebbero dovuto eliminare in tre anni, o leggere i giornali campani, per avere contezza della emergenza. Bonavitacola è incapace di leggere i fatti e riesce solo raccontare un po' di bugie sul passato". "Chiedano - ha concluso Grimaldi rivolgendosi alla Giunta - scusa e pensino a lavorare".(Ren)