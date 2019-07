Campania: Romano, vice presidente Giunta mente per nascondere il fallimento della gestione rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel termovalorizzatore di Acerra (Na) sono stati bruciate 125mila tonnellate di rifiuti in più rispetto ai 600mila autorizzati portandovi anche la frazione umida degli Stir. Di qui l'aumento dei costi di manutenzione e l'accelerazione del deterioramento dell'impianto. Delle circa sei milioni di tonnellate di rifiuti imballati è stato smaltito meno del 5% nonostante oltre 300 milioni di finanziamento. Nei cinque anni dell'amministrazione Caldoro sono stati redatti e approvati, a costo zero, il Piano Regionali per i rifiuti urbani, i rifiuti speciali, le bonifiche e i rifiuti nelle aree portuali. La raccolta differenziata è stata portata dal 28 al 50% di media regionale. Si sono finanziati gli impegni di compostaggio. Sono state finanziate le bonifiche di 88 discariche comunali esaurite". "È stato approvato e finanziato - ha concluso Romano - l'unico Piano regionale per la minimizzazione dei rifiuti che l'attuale amministrazione ha affossato. Sono state smaltite oltre 200mila tonnellate di rifiuti imballati" (Ren)