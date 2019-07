Regione Piemonte: Cirio e la giunta a San Giusto Canavese, sopralluogo a villa confiscata alla mafia (2)

- “Il 19 luglio e il 23 maggio sono date che segnano una ferita aperta per il nostro Paese - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Sono trascorsi 27 anni dagli attentati in cui persero la vita Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Domani saremo a San Giusto Canavese per visitare uno dei beni che, grazie all’impegno e al sacrificio di uomini e donne come loro, sono stati confiscati alla mafia. È nostro dovere ricordare, ma anche vigilare ed agire. La Regione sarà al fianco di Libera e delle istituzioni affinché questa villa simbolo possa essere al più presto restituita al territorio, dandole nuova vita e dignità”. Il sopralluogo è in programma alle ore 12.30, in Strada Vicinale della Mosa, a San Giusto Canavese (To). (Rpi)