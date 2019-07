Campania: Muscarà e Auriemma (M5s), il sito smaltimento rifiuti di Acerra (Na) bocciato dalla conferenza dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dei sette siti individuati dalla Regione Campania nell'ambito del piano straordinario di superamento dell'emergenza provocata dallo stop dell'inceneritore, quello di Acerra (Na) è già a un passo dall'essere bocciato". Lo hanno dichiarato la capogruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Campania Maria Muscarà e la consigliera al comune di Acerra Carmela Auriemma, a margine della conferenza dei servizi. "Dalla conferenza dei servizi tenutasi questa mattina - hanno proseguito - con la partecipazione di Regione e comitati di cittadini, la Sapna ha presentato una documentazione scarna, inviata appena qualche ora prima alle associazioni per gli eventuali approfondimenti, unita a un'ordinanza commissariale per l'autorizzazione al conferimento già annullata dal Tar e Consiglio di Stato. Parliamo di una piazzola nell'area dell'inceneritore che già ospita, da oltre dieci anni, ben 61mila tonnellate di rifiuti mai più rimossi, a cui De Luca e Bonavitacola vorrebbero aggiungere altre 22mila tonnellate che andrebbero ad accumularsi durante l'annunciata fase emergenziale". "Dalla documentazione di Sapna - ha proseguito Muscarà - mancano relazioni tecniche che attestino l'idoneità del sottosuolo e l'atto autorizzativo non chiarisce con precisione la grandezza dell'area destinata a ospitare i rifiuti. C'è solo un verbale di consegna che attesta un passaggio di locazione". (segue) (Ren)