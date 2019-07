Trasporti: Ciaramella (M5s), Linea 10 è enorme opportunità di crescita per Napoli e per l’Area Nord

- “Una meravigliosa notizia, finalmente dopo anni di attesa l’ipotesi del collegamento tra il centro di Napoli e l’Area Nord diventa sempre più concreta”. Così la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Maria Antonietta Ciaramella ha accolto la notizia dell’aggiudicazione del bando della Regione Campania alla TecnoSistem per lo studio di fattibilità tecnico-economico della Linea 10. “La linea 10 è un importante progetto che consentirà di mettere in connessione molte zone periferiche – ha spiegato -, le quali nonostante l’alta densità abitativa, mancano di un trasporto pubblico su ferro. A questo ovviamente va sottolineato che la stazione Av di Afragola accrescerà la sua centralità come nodo di collegamento fondamentale, proprio come lo saranno Di Vittorio/aeroporto e le stazioni di Museo/Cavour, per tutti i Comuni dell’Area Nord e per la periferia della città di Napoli”. “Dopo 20 anni di attesa, ora più che mai, crediamo al progetto Linea 10 e in questo progetto Casoria ne è protagonista, recuperando il suo altissimo valore di snodo logistico", ha concluso Ciaramella. (Ren)