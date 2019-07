Rifiuti: contrasto ai roghi e alla gestione illecita, sequestrate 5 attività e denunciate 4 persone in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attuazione del Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti sono state disposte operazioni interforze di controllo straordinario nei comuni di Marcianise (Ce) e Caivano (Na) e territori limitrofi. Sono state controllate 6 attività commerciali e imprenditoriali, di cui 5 sequestrate. Controllati anche 104 veicoli e 44 persone, di cui 4 denunciate all’Autorità giudiziaria, 4 sanzionate amministrativamente e 3 lavoratori irregolari. Complessivamente sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 56 mila euro. In particolare, nel comune di Marcianise, sono stati sequestrati un impianto di autodemolizioni con area annessa di circa 2.000 mq e oltre 100 veicoli depositati e dove veniva proseguita l’attività nonostante già sottoposta a sequestro, nonché una tensostruttura abusiva di 800 mq adibita allo stoccaggio di materiale tessile. In entrambi i casi sono state riscontrate illegalità nella gestione degli scarti delle lavorazioni e nella tracciabilità dei rifiuti. A Capodrise (Ce) è stata sequestrata un'area di circa 50 mq annessa a un’azienda edile, un cassone carrabile con circa 10 mc di rifiuti speciali. Il proprietario è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e sottoposto a più approfonditi controlli circa la posizione lavorativa dei dipendenti impiegati. (segue) (Ren)