Sant'Antimo (Na): Treviglio (Cdx), dimissioni doverose. Clima surreale dominato da staff del sindaco

- "Dovrei essere felice per aver mandato a casa colui che grazie al mio 'fondamentale è decisivo' appoggio riuscì a vincere le elezioni". Lo ha affermato Innocenzo Treviglio, consigliere comunale di Sant'Antimo (Na), firmatario, questa mattina, delle dimissioni dalla carica insieme con altri 12 consiglieri comunali di Sant'Antimo. "Invece - ha proseguito Treviglio - sono addolorato per la mia Sant'Antimo perché avevo veramente creduto in un radicale cambiamento in meglio, ma ahimè soltanto dopo pochi mesi mi sono reso conto di aver contribuito a far eleggere il peggior sindaco di sempre che non ha esitato ad anteporre la 'visibilità' di 'Lorusso' ai consiglieri, alla giunta, ai problemi dei cittadini, praticamente a tutto, consentendogli di distruggere tutto ciò che si era creato e che ci aveva consentito di vincere le elezioni. Col sindaco Russo rapporti umani pari a zero, quindi tutti contro tutti in clima surreale dominato da soggetti dello staff che si ergevano a protagonisti". "Per non parlare del famoso Lorusso tuttofare - ha concluso Treviglio - presente in tutte le stanze del potere, pronto poi a vantarsi di 'avermi fatto fuori' dalla maggioranza unitamente al mio collega Ferdinando Pedata e al nostro assessore di riferimento Francesco Esempio, senza rendersi conto che tutto questo era solo l'inizio della fine". (Ren)