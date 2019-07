Rifiuti: Poziello (sindaco Giugliano), Napoli è elemento debole del sistema rifiuti campano

- "A Giugliano siamo allergici alla parola emergenza. Chiediamo che vengano tolte le ecoballe che persistono sul suolo di Giugliano, che continua a pagare ancora un prezzo molto alto. Questo è anche uno sgarbo personale, oltre che istituzionale". Così Antonio Poziello, sindaco di Giugliano (Na), ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Barba e capelli" di Corrado Gabriele. "Abbiamo accettato di avere un nuovo impianto, finalizzato alla rimozione di tali ecoballe - ha aggiunto - Invito Iacotucci ed il sindaco De Magistris a venir con me per guardare con i loro occhi la situazione, così da poter arrivare ad una soluzione". "Hanno distribuito rifiuti in giro per 40 anni - ha puntualizzato il sindaco - La Città di Napoli ha scaricato la propria incompetenza nel far la differenziata. C'è un elemento di debolezza nel sistema rifiuti campani, e tale elemento è proprio la città di Napoli". "La longa manus della Città Metropolitana su Sapna deve cessare", ha concluso Poziello. (Ren)