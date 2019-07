Torino: domenica la Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre, più di 2 mila partecipanti

- Tutto è pronto a Sestriere e sulle montagne olimpiche piemontesi per una nuova edizione della Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre, che scatterà domenica 21 luglio da Borgata, frazione del Comune di Sestriere che si affaccia in Alta Val Chisone. L’evento è stato presentato in conferenza stampa oggi nella nella sala del Palazzo della Regione Piemonte alla presenza di Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte, Valter Marin, sindaco di Sestriere, Alessandro Capella, presidente del Comitato Sestriere Bike Grandi Eventi. A pochi giorni dall’evento, fanno sapere gli organizzatori, le iscrizioni si apprestano a sfondare il muro dei 2000 partecipanti. La principale novità di quest’edizione riguarda proprio la partenza della corsa ciclistica da Borgata Sestriere, non più al Colle del Sestriere dove sarà posto il traguardo. Lo start avverrà subito in salita verso i 2.035 metri del Colle per una prima selezione delle ambizioni dei partecipanti e al tempo stesso per evitare di affrontare a ranghi compatti la prima discesa verso Cesana Torinese. Grande attenzione è stata posta in questi giorni alla sistemazione del tratto finale del Colle delle Finestre grazie all’incessante lavoro svolto dagli uomini delle Città Metropolitana di Torino che hanno spianato e rullato lo sterrato che caratterizza l’ultima parte, la più rappresentativa, famosa per aver ospitato epiche tappe del Giro d’Italia. Chi vuole mettersi alla prova in questa competizione davvero speciale, unica nel suo genere, è ancora in tempo per iscriversi seguendo tutte le istruzioni on line sul sito www.granfondosestriere.it (segue) (Rpi)