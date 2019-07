Campania: Saiello (M5s), De Luca nega opportunità a 471 giovani che hanno superato le prove per Navigator

- "Non firmare la convenzione con l'Anpal Servizi per l'assunzione dei Navigator non equivale soltanto a negare un'importante opportunità di lavoro a centinaia di giovani laureati, ma significa estromettere la Campania dalla più importante riforma delle politiche del lavoro degli ultimi trent'anni". Lo ha dichiarato il consigliere campano del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. "Sono ben 471 i giovani laureati - ha proseguito Saiello - l'aliquota più alta d'Italia, che hanno superato le prove selettive per Navigator, ma che potrebbero non essere mai assunti per un capriccio politico di De Luca. Si tratta di figure fondamentali, che saranno remunerate con stipendi dignitosi, e il cui impegno sarà fondamentale per far decollare la fase 2 del Reddito di cittadinanza. Toccherà a loro, infatti, individuare possibili occupazioni ai percettori di reddito di cittadinanza che nella sola Campania superano le 90mila unità. Firmare la convenzione per i Navigator apre le porte a un ulteriore finanziamento da parte del Ministero del Lavoro pari a 11 milioni di euro. Un fondo che potrà essere investito per il miglioramento di servizi e strutture anche dei Centri per l'impiego. Se 19 governatori di altrettante regioni, nessuno dei quali in quota M5s, hanno deciso di sottoscrivere le convenzioni con Anpal è esclusivamente perché convinti che la strada tracciata sia quella giusta". "De Luca - ha concluso il consigliere - non può condannare la Campania all'isolamento, calpestando le istituzioni e la dignità di centinaia di giovani che in questi mesi hanno impiegato risorse ed energie per un'opportunità di lavoro finalizzata a creare nuova occupazione nella regione con il più alto tasso di disoccupazione d'Europa". (Ren)