Rifiuti: contrasto ai roghi e alla gestione illecita, sequestrate 5 attività e denunciate 4 persone in Campania (2)

- Nel comune di Caivano è stato denunciato il proprietario di un capannone di 1200 mq con annesso piazzale dove veniva illecitamente stoccato un enorme quantità di materiale ferroso, per gestione illecita di rifiuti, il titolare di un’azienda di 29 mila mq preposta alle lavorazioni di materiale edile, presso la quale lavoravano anche tre dipendenti stranieri non in regola con il permesso di soggiorno. Per le operazioni sul territorio sono scesi in campo 23 equipaggi, per un totale di 54 unità appartenenti al raggruppamento Campania dell’Esercito, alla Polizia di Stato, all’Arma Carabinieri e Carabinieri Forestale e Guardia di Finanza di Napoli e Caserta, al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, alla Polizia Metropolitana e Provinciale di Caserta, alle Polizie Locali di Marcianise e Caivano, nonché all’Arpac di Napoli e Caserta e all’Asl e all’Ispettorato del Lavoro di Napoli. L’individuazione degli obiettivi è stata effettuata anche grazie all’impiego dei droni da parte del raggruppamento Campania dell’Esercito. (Ren)