Sant'Antimo (Na): A. Cesaro (FI), bene le dimissioni dei consiglieri comunali

- "Un fallimento annunciato, frutto di inadeguatezza e di una incapacità assoluta. Una liberazione per Sant'Antimo". Lo ha dichiarato Armando Cesaro, capogruppo regionale campano di Forza Italia, commentando le dimissioni dei 13 consiglieri comunali di Sant'Antimo (Na) che porterà allo scioglimento dell'amministrazione del sindaco Aurelio Russo. "Da cittadino santantimese - ha proseguito Cesaro - dico solo che davvero non se ne poteva più: una città ridotta al degrado e un uso clientelare, personalistico e familistico così arrogante dell'istituzione comunale, non potevano che avere un esito diverso. Tornare al voto è un bene per cittadini perché questa è stata la peggiore consiliatura mai capitata a Sant'Antimo, una sventura assoluta che ha prodotto solo macerie su tutti i fronti. Proseguire con questo sindaco che ha scritto le peggiori pagine della storia di Sant'Antimo, una storia scandita da continui cambi di casacca, dimissioni, affidamenti e revoche di incarichi clientelari e gravissimi disastri finanziari, avrebbe portato Sant'Antimo ben oltre l'orlo del baratro. Bene così". (Ren)