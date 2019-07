Napoli: de Magistris, da domani disponibile al confronto con la Regione

- "Le polemiche hanno accompagnato le Universiadi fino al secondo prima del loro inizio. Adesso avremo sicuramente giorni di polemiche. Tutto ciò dipeso dalla città di Napoli è stato un successo. Ci sono tutti i numeri sufficienti affinché, in futuro, vengano realizzati ulteriori eventi di questo calibro". Così ai microfoni di Radio Crc Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Corrado Gabriele. "Attualmente Napoli è la città con gli impianti sportivi più efficienti di tutta Europa - ha puntualizzato - La piscina della Mostra d'Oltremare, che rischiava di esser chiusa, il prossimo 24 luglio verrà aperta al pubblico. Da domani mattina son disponibile al confronto con la Regione per la gestione degli impianti. Luigi De Magistris ed il suo staff stanno lavorando affinché si realizzino, nel minor tempo possibile, i bandi adeguati. Per andare forti bisogna andare insieme". "Lo Stadio San Paolo? - ha concluso - Si è raggiunto, con tanta fatica, un punto di equilibro tra quello che è uno Stadio utilizzato dalla società calcio Napoli e quelle che sono le necessità della città. La stessa società si sta impegnando per rivedere i prezzi degli abbonamenti. E' una struttura completamente ristrutturata, che ha fatto emergere tutte le sue più grandi potenzialità". (Ren)