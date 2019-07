Torino: domenica la Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre, più di 2 mila partecipanti (2)

- Domenica 21 luglio per consentire lo svolgimento della Sestriere-Colle delle Finestre è prevista la sospensione temporanea della circolazione lungo la Statale 24 e le Strade Provinciali 23, 172 e 215 nel tratto da Sestriere Borgata a Susa e poi ancora da Meana a Sauze di Cesana, passando per il Colle delle Finestre, Pourrieres, Pragelato, Sestriere e Cesana Torinese. Indicativamente la circolazione sarà sospesa per circa un'ora in diverse fasce orarie a seconda del passaggio dei corridori. Nello specifico, salvo diverse segnalazioni dal personale preposto in loco, in mattinata il tratto di strada Cesana-Sestriere-Sestriere Borgata sarà chiuso al traffico dalle 8,30 sino al passaggio dell'auto con l’indicazione “Fine Gara Ciclistica”, atteso per le ore 9,30 a Cesana. Nel tratto di strada dalla partenza di Sestriere Borgata alle 9 ad Oulx è prevista la riapertura entro il tempo massimo di 30 minuti dal passaggio della corsa, nel tratto da Oulx a Susa entro il tempo massimo di 45 minuti. Nel tratto che va da Meana di Susa al Colle delle Finestre la Provinciale 172 dovrebbe essere riaperta entro il tempo massimo di 90 minuti. Nel tratto dal Colle delle Finestre a Pourrieres di Usseaux è prevista la chiusura dalle 11 alle 14 e comunque sino al passaggio dell'auto con l’indicazione “Fine Gara Ciclistica”. Da Usseaux a Sestriere si prevede la chiusura per circa 60 minuti nella fascia oraria tra le 11 e le 13. In coincidenza del passaggio della gran fondo, nel tratto da Sestriere a Cesana è ipotizzata la chiusura per circa 60 minuti tra le 12,15 e le 15 lungo Provinciale 215, nel tratto da Cesana a Sestriere della Provinciale 23 per 60 minuti tra le 12 e le 15. (Rpi)