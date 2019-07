Regione Piemonte: rinviata la giunta sull'autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per motivi organizzativi la Giunta regionale monotematica del Piemonte sull’Autonomia, in programma a Torino domani 19 luglio, è stata spostata a mercoledì 24 luglio alle ore 14.30. Al termine verrà convocata una conferenza stampa presso il Palazzo della Regione Piemonte. Sarà una giunta di studio e lavoro con il contributo esterno di esperti sul tema e la partecipazione come ospite del professor Stefano Bruno Galli, assessore all’Autonomia della Regione Lombardia. (Rpi)