Campania: De Luca, sanità? Ho chiesto un presidio di polizia mai arrivato

- "Abbiamo avviato un progetto di pulitura in merito all'affarismo che infettava la sanità campana. Ho chiesto, un anno fa, il presidio di polizia all'interno del San Giovanni Bosco di Napoli, mai arrivato". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una trasmissione in onda su Radio Crc. "Stiamo lottando da soli - ha proseguito De Luca - Non c'è nessun motivo per tenere in piedi un commissariamento che penalizza la Campania. Da 5 anni abbiamo un bilancio sanitario attivo. Dobbiamo superare il commissariamento per avere dignità istituzionale. Le spese del personale sono aumentate negli ultimi 10 anni, nel centro nord 10 volte in più rispetto la Campania. La battaglia di sostanza è questa, tutto il resto è folclore. Ercolano? Un Comune che fa un lavoro eccellente in merito allo smaltimento dei rifiuti. Ogni ente individui uno o più siti per raccogliere questi rifiuti che non possono andare al termovalorizzatore e li smaltisca. A Roma c'è un'emergenza, da sempre, di mancata gestione della raccolta. Cominciamo a fare noi il nostro dovere senza alcuna scusa. I principali responsabili sono i comuni di quell'ente d'ambito. Se non risolviamo così i problemi, incentiviamo la costruzione dei termovalorizzatori. Faremo una riunione per spiegare bene come risolvere la situazione. Universiadi? Abbiamo offerto all'Italia e al Mondo l'immagine più bella di Napoli. Abbiamo fatto un vero e proprio miracolo; siamo orgogliosi del nostro operato". (segue) (Ren)