Campania: Ciarambino (M5s), si tolga dalle mani di De Luca il ruolo di commissario

- "Se nella nostra Regione si riesce ancora a garantire una buona sanità è solo grazie agli operatori, che si accingono ad operare in condizioni disastrose". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, consigliere M5s alla Regione Campania nel corso della trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Il San Giovanni Bosco di Napoli - ha proseguito Ciarambino - è stato del tutto abbandonato dalla politica. L'invasione delle formiche non si sarebbe mai debellata se non si fosse intervenuto in una ristrutturazione. De Luca ha, invece, accusato tre infermieri, sospesi tramite messaggio what's app, rimuovendo anche il direttore generale dell'Asl Na1, senza chiedere scusa agli infermieri. Il presidente afferma di aver denunciato la camorra, ma in realtà si è limitato a fare una denuncina in merito al parcheggio e al bar, quando invece il clan si occupava anche delle assunzioni del personale. C'era un gestione profondamente infiltrante nell'Ospedale. Sto attendendo che il presidente del Consiglio Anticamorra mi dia una data per un incontro. Ci siamo rivolti al presidente Conte, data la situazione gravissima. Parliamo di camorra nella sanità, quindi chiediamo misure emergenziali, come fatto in Calabria. Che tolga dalle mani di De Luca il ruolo di commissario. La Lega sta facendo ostruzionismi. C'è bisogno di una commissione d'accesso che abbia le facoltà e le competenze di capire cosa stia succedendo in quell'Asl". (Ren)