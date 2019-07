San Giorgio a Cremano (Na): respinta l'istanza avversa alla scarcerazione dei giovani per lo stupro in Circumvesuviana

- Inammissibile l'istanza della Procura di Napoli avversa alla scarcerazione dei tre giovani accusati di aver abusato sessualmente di una ragazza di Portici (Na) in un ascensore della stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Na). Lo ha fatto sapere oggi la Corte di Cassazione. I ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, resteranno quindi in libertà in attesa di giudizio. (Ren)